Covid, rilevata una variante originaria del Camerun. Perché è importante sequenziare i casi in Africa e nei paesi più poveri (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo quella sudAfricana, considerata preoccupante, e quella anglo-nigeriana un’altra variante di Sars Cov 2 arriva dall’Africa. Ha avuto origine nel Camerun ed è indicata con la sigla B.1.620. Individuata in Lituania e in Francia, Germania, Spagna e Belgio e Repubblica CentrAfricana, ha mutazioni comuni a varianti classificate fra quelle da valutare con attenzione (Voc). Le similitudini tra varianti sono state già segnalate recentemente. La segnalazione arriva dalla ricerca condotta da una decina di centri di europei guidati dall’Università lituana di Vilnius e online sul sito arXiv, che pubblica studi non ancora validati dalla comunità scientifica. I ricercatori sostengono “la probabile origine dell’Africa centrale di questo lignaggio fornendo documenti di viaggio nonché i risultati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo quella sudna, considerata preoccupante, e quella anglo-nigeriana un’altradi Sars Cov 2 arriva dall’. Ha avuto origine neled è indicata con la sigla B.1.620. Individuata in Lituania e in Francia, Germania, Spagna e Belgio e Repubblica Centrna, ha mutazioni comuni a varianti classificate fra quelle da valutare con attenzione (Voc). Le similitudini tra varianti sono state già segnalate recentemente. La segnalazione arriva dalla ricerca condotta da una decina di centri di europei guidati dall’Università lituana di Vilnius e online sul sito arXiv, che pubblica studi non ancora validati dalla comunità scientifica. I ricercatori sostengono “la probabile origine dell’centrale di questo lignaggio fornendo documenti di viaggio nonché i risultati ...

