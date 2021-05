Covid: alle 16 cabina regia con Draghi su riaperture, a seguire Cdm (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - alle 16 a palazzo Chigi si terrà la cabina di regia sulle riaperture presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Parteciperanno, tutti in presenza, i ministri Daniele Franco, Roberto Speranza, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Maria Stella Gelmini, Elena Bonetti, il sottosegretario Roberto Garofoli, il coordinatore e portavoce del Cts Franco Locatelli. Presente anche il professore Silvio Brusaferro. A seguire si svolgerà il Consiglio dei ministri. La conferma arriva da Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) -16 a palazzo Chigi si terrà ladisullepresieduta dal presidente del Consiglio Mario. Parteciperanno, tutti in presenza, i ministri Daniele Franco, Roberto Speranza, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Maria Stella Gelmini, Elena Bonetti, il sottosegretario Roberto Garofoli, il coordinatore e portavoce del Cts Franco Locatelli. Presente anche il professore Silvio Brusaferro. Asi svolgerà il Consiglio dei ministri. La conferma arriva da Palazzo Chigi.

Advertising

MCriscitiello : Clamoroso @RiverPlate ! Ha 15 calciatori positivi, tutti e tre i portieri con il covid, ma non chiede il rinvio per… - Tg1Rai : Da oggi con Sicilia e Sardegna quasi tutta l'Italia è in fascia gialla. Solo la #valledaosta resta in arancione. Ne… - zaiapresidente : ?? APRONO OGGI LE PRENOTAZIONI PER I 40ENNI, SUBITO 200.000 POSTI DISPONIBILI. Il Veneto apre da oggi pomeriggio all… - TV7Benevento : Covid: Occhiuto, 'coprifuoco alle 24, Paese torni a correre'... - TV7Benevento : Covid: alle 16 cabina regia con Draghi su riaperture, a seguire Cdm... -