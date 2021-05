Coprifuoco, le proposte di Mario Draghi (Di lunedì 17 maggio 2021) Si sta tenendo in questo momento a Palazzo Chigi, la cabina di regia relativa all’allenamento delle misure anti covid anche sulla base delle proposte pervenute dalle varie forze politiche. Il Premier Mario Draghi, come ha riportato RaiNews24, ha proposto di posticipare il Coprifuoco alle 23.00 da subito; posticiparlo alle 24.00 a partire dal 7 giugno e abolirlo completamente dal 21 giugno. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di lunedì 17 maggio 2021) Si sta tenendo in questo momento a Palazzo Chigi, la cabina di regia relativa all’allenamento delle misure anti covid anche sulla base dellepervenute dalle varie forze politiche. Il Premier, come ha riportato RaiNews24, ha proposto di posticipare ilalle 23.00 da subito; posticiparlo alle 24.00 a partire dal 7 giugno e abolirlo completamente dal 21 giugno. first appeared on Tarantini Time.

Advertising

elenaricci1491 : Riunione in corso in questo momento - TarantiniTime : Riunione in corso in questo momento - BasicLifeSupp : Covid. Le proposte di Forzia Italia: coprifuoco alle 23 o alle 24 e abolizione a giugno - staff_M_Fedriga : #Riaperture Superamento coprifuoco, via libera a ristoranti e piscine al chiuso, dal 1° giugno parchi tematici, ria… - Fratzen13 : RT @DomPer888: @AlessiaMorani Adesso la parola del giorno del PDIOTI pappagalli e pappagallesse non avendo contenuti né proposte è #SALVINI… -