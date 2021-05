AT&T pronta allo spin-off della divisione media: sarà fusa con Discovery (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – La società di telecomunicazioni statunitense AT&T è pronta allo spin-off della propria divisione media, Warnermedia, con l’obiettivo di fonderla con Discovery e creare una nuova entità in grado di competere con gli altri colossi dello streaming come Netflix e Apple. Le trattative tra le due società valutano la divisione circa 50 miliardi di dollari (debito incluso) e un annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore, o comunque entro la fine della settimana, secondo quanto riporta Bloomberg. Attraverso Warnermedia, AT&T possiede brand di successo dell’intrattenimento e dell’informazione statunitense come CNN, HBO, Cartoon Network, TBS, TNT e i Warner Bros studio. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – La società di telecomunicazioni statunitense AT&T è-offpropria, Warner, con l’obiettivo di fonderla cone creare una nuova entità in grado di competere con gli altri colossi dello streaming come Netflix e Apple. Le trattative tra le due società valutano lacirca 50 miliardi di dollari (debito incluso) e un annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore, o comunque entro la finesettimana, secondo quanto riporta Bloomberg. Attraverso Warner, AT&T possiede brand di successo dell’intrattenimento e dell’informazione statunitense come CNN, HBO, Cartoon Network, TBS, TNT e i Warner Bros studio. ...

Nozze tra Discovery Channel e Hbo. Sfida a Netflix e Disney Discovery porta anche Eurosport, At&t i film Warner Anche Discovery Inc. non è stata particolarmente fortunata ma soltanto nell'ultimo periodo a causa, come successo a molte altre aziende in diversi ...

