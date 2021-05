Allenatore Napoli, De Laurentiis prosegue i contatti: le ultime sui partenopei (Di lunedì 17 maggio 2021) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, prosegue i contatti con Luciano Spalletti che resta il primo della lista. Ci sono altri nomi Nella prossima stagione l’Allenatore del Napoli non sarà più Gennaro Gattuso: il tecnico saluterà al termine del campionato e De Laurentiis è già a lavoro per trovare un sostituto. Secondo la Gazzetta dello Sport il primo nome resta quello di Luciano Spalletti. Nella lista del presidente del Napoli il nome dell’ex Roma e Inter resta in cima, ma attenzione perchè ci sono anche altri nomi che suscitano le fantasie partenopee: Ivan Juric è un profilo che piace e non poco al Napoli così come Simone Inzaghi, ma De Laurentiis non farebbe uno sgarbo all’amico Lotito. In corsa anche Galtier ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Aurelio De, presidente delcon Luciano Spalletti che resta il primo della lista. Ci sono altri nomi Nella prossima stagione l’delnon sarà più Gennaro Gattuso: il tecnico saluterà al termine del campionato e Deè già a lavoro per trovare un sostituto. Secondo la Gazzetta dello Sport il primo nome resta quello di Luciano Spalletti. Nella lista del presidente delil nome dell’ex Roma e Inter resta in cima, ma attenzione perchè ci sono anche altri nomi che suscitano le fantasie partenopee: Ivan Juric è un profilo che piace e non poco alcosì come Simone Inzaghi, ma Denon farebbe uno sgarbo all’amico Lotito. In corsa anche Galtier ...

