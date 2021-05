Zhurong rover: anche la Cina approda su Marte (Di domenica 16 maggio 2021) Il rover Zhurong sbarca sul Pianeta Rosso. La Cina è il primo Paese asiatico a riuscire nell’impresa. Zhurong rover: qual è la sua missione? La Cina conquista Marte. Il rover Zhurong, trasportato dalla sonda Tianwen-1, tocca la superficie del pianeta. La Cina è la prima asiatica a sbarcare su Marte. A portare il rover su Leggi su periodicodaily (Di domenica 16 maggio 2021) Ilsbarca sul Pianeta Rosso. Laè il primo Paese asiatico a riuscire nell’impresa.: qual è la sua missione? Laconquista. Il, trasportato dalla sonda Tianwen-1, tocca la superficie del pianeta. Laè la prima asiatica a sbarcare su. A portare ilsu

Advertising

AmbCina : #Tianwen1, la prima esplorazione interplanetaria della Cina, ha completato con successo le procedure di atterraggio… - AmbCina : In arrivo su Marte #Zhurong, il Dio del Fuoco. Dopo tre mesi dal lancio, il #rover cinese #Tianwen1 è pronto per l'… - infoitscienza : La Cina sbarca su Marte: atterraggio riuscito per il rover Zhurong - moliseweb : La Cina sbarca su Marte: atterraggio del rover 'Zhurong' - talismanogiada : RT @AnsaScienza: Su #Marte il rover cinese Zhurong. La #Cina è il terzo Paese a raggiungere il suolo marziano -