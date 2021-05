Serie A, dove vederla dal prossimo anno (Di domenica 16 maggio 2021) Serie A, cambiano le regole del gioco: dove vederla dal prossimo anno fino alla stagione 2023-2024. Sky cede trono e scettro a Dazn. Assegnati tutti i pacchetti in palio, possiamo fare il punto sulla Serie A e soprattutto su dove vederla dal prossimo anno e per tutto il prossimo trimestre. Il calcio italiano dalla stagione 2021-2022 vivrà una piccola grande rivoluzione con Sky che cede lo scettro – tra le polemiche – a Dazn. Serie A e per il triennio 2021-2024 Dazn si è assicurata il primo pacchetto, quello più corposo, quello che metteva in palio la trasmissione di sette partite per ogni giornata di campionato. Sky si è dovuta accontentare del secondo pacchetto, quello per la ... Leggi su newsmondo (Di domenica 16 maggio 2021)A, cambiano le regole del gioco:dalfino alla stagione 2023-2024. Sky cede trono e scettro a Dazn. Assegnati tutti i pacchetti in palio, possiamo fare il punto sullaA e soprattutto sudale per tutto iltrimestre. Il calcio italiano dalla stagione 2021-2022 vivrà una piccola grande rivoluzione con Sky che cede lo scettro – tra le polemiche – a Dazn.A e per il triennio 2021-2024 Dazn si è assicurata il primo pacchetto, quello più corposo, quello che metteva in palio la trasmissione di sette partite per ogni giornata di campionato. Sky si è dovuta accontentare del secondo pacchetto, quello per la ...

