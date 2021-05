Sakharov | nel 1989 visita l’Adnkronos | “Libertà da conquistare e da difendere”

(Di domenica 16 maggio 2021) Andreivuole “conoscere di persona gli interlocutori dei giorni di Gorki”, i giornalisti che hanno costituito per lui all’epoca un tenue filo con il mondo esterno. Per questo, nel suo viaggio in Italia del febbraiola redazione dell’agenzia di stampa, allora in via di Ripetta, accolto dal direttore Giuseppe Marra. Insieme alla moglie Elena Bonner e all’amica Irina Alberti, direttrice della rivista basata a Parigi “La Pensée russe”, già assistente di Aleksandr Solzhenitsyn,parla del suo esilio e della. E ricorda il suo viaggio in treno da Gorki a Mosca. Nel 1984, durante anni l’esilio diaveva organizzato una conferenza stampa a Roma della figlia del premio Nobel Tatiana, canale di comunicazione fra il ...

... aggiunge la storica, precisando tuttavia chemomento in cui la Russia si trasforma in una dittatura, "le cose hanno iniziato a cambiare e l'interesse nei confronti ditorna", anche ...Le sono stati ritirati i Premie Ambasciatore della coscienza, il primo, assegnato1990 dal Parlamento europeo per la libertà di pensiero.mondo, l'affetto e l'entusiasmo sono ...Andrei Sakharov vuole "conoscere di persona gli interlocutori dei giorni di Gorki", i giornalisti che hanno costituito per lui all'epoca un tenue filo con il mondo esterno. Per questo, nel suo viaggio ...Andrei Sakharov è la memoria che i russi hanno dimenticato, il leader morale che hanno perso troppo presto. Nell'anno in cui ricorre il centenario della sua nascita, non sono molti a ricordarlo nel su ...