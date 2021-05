Risultati e classifica Serie A | Napoli a un passo dalla meta

(Di domenica 16 maggio 2021)A LIVE: tutti gli aggiornamenti della 37esima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla 37esima giornata diA che si svolgerà da sabato 15 a lunedì 17 maggio: tutti i, lae i marcatori delle partite. Si parte con le sfide Spezia-Torino e Genoa-Atalanta, per chiudere con il posticipo Hellas Verona-Bologna Sabato 15 maggio Spezia-Torino 4-1 (19? Saponara, 41? rig. Nzola, 53? rig. Belotti, 74? Nzola, 84? Erlic)Genoa-Atalanta 3-4 (9? Zapata, 26? Malinovskyi, 44? Gosens, 48? Shomurodov, 51? Pasalic, 66? rig. Pandev, 84? Shomurodov)Juventus-Inter 3-2 (24? Ronaldo, 35? rig. Lukaku, 48? Cuadrado, 82? aut. Chiellini, 88? rig. Cuadrado)Roma-Lazio 2-0 (42? Mkhitaryan, 78? Pedro) Domenica ...

Advertising

marinabeccuti : La classifica aggiornata, Napoli terzo - Torinogranatait : La classifica aggiornata, Napoli terzo - iloveakragas : Risultati e classifica live.... - infoitsport : MotoGP, risultati e classifica warm-up GP Francia: guida Danilo Petrucci sull'acqua di Le Mans - Rayo_Italia : #FutFem #FútbolFemenino #PrimeraIberdrola | Risultati della giornata 30 e classifica: -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati classifica

Calcio News 24

... con una vittoria all'ultima giornata contro l'Hellas Verona la qualificazione sarebbe indipendente daidelle avversarie . La squadra di Gattuso è momentaneamente terza in, a un ...Serie A:Fiorentina - Napoli, segui la diretta Formazioni ufficiali Fiorentina : Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi;...Nell'anno della pandemia il 30% degli studenti LGBT+ che ha contattato la Gay Help Line ha subito episodi di cyberbullismo e hate speech online ...Risultati Serie D, classifiche: live score delle partite che domenica 16 maggio si giocano per il programma dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H e I.