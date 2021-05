Racing Unleashed | allacciate le cinture virtuali

(Di domenica 16 maggio 2021) Gli appassionati di Formula Uno o comunque del mondo dei motori in generale, si saranno chiesti migliaia di volte come si sente un pilota in pista. Cosa prova a sfrecciare ai 300 km all’ora? Come si sente alla guida della monoposto? Ora è possibile rispondere a queste domande provando queste sensazioni sulla propria pelle.crea e mette a disposizione vari simulatori per chi vuole provare il brivido della velocità. Alonso: “Stagione di prova per il 2022”: cosa offre l’azienda agli appassionati? Semplicemente il brivido di calarsi per poco tempo nei panni dei piloti di Formula Uno.è infatti una società svizzera che produce simulatori di macchine da corsa. Ha deciso di mettere a disposizione degli appassionati alcuni ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Racing Unleashed

Everyeye Videogiochi

0 Arriva Hot Wheels, il nuovoarcade di Milestone NEWS. Scritto da Fabrizia Malgieri 26 Febbraio 2021 alle 11:46 Ispirato alle leggendarie macchinine Mattel. 0 Svelato Hot Wheels ...The ultimate expression of Ferrari DNA: exclusivity, asoul and the pinnacle of automotive ... The pure yet brutal powerby the powertrain is paired with class - leading vehicle ...Racing Unleashed è l'azienda svizzera che produce simulatori di macchine di Formula Uno, a chi metterà a disposizione questi dispositivi?