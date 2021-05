Pioli: “Se non arrivassimo tra le prime quattro, sarebbe una delusione. Ma non un fallimento” (Di domenica 16 maggio 2021) Nel corso dell’intervista a Sky nel post gara con il Cagliari, Stefani Pioli ha parlato anche del fatto di poter perdere il quarto posto e la Champions. Queste le sue parole: “Cambia tra quarto e quinto posto? Cambierebbe perché per il campionato e per la qualità del gioco e non arrivare nelle prime quattro sarebbe una delusione ma non un fallimento. Abbiamo gettato le basi per un Milan vincente nel futuro”. Assenza di Ibra: “Bisogna avere anche un po’ di equilibrio riguardo le nostre prestazioni, dopo le ultime prestazioni ci è stato detto che giocavamo meglio senza Zlatan. L’arrivo di Mandzukic serviva a questo ma purtroppo non l’abbiamo avuto a disposizione”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Nel corso dell’intervista a Sky nel post gara con il Cagliari, Stefaniha parlato anche del fatto di poter perdere il quarto posto e la Champions. Queste le sue parole: “Cambia tra quarto e quinto posto? Cambierebbe perché per il campionato e per la qualità del gioco e non arrivare nelleunama non un. Abbiamo gettato le basi per un Milan vincente nel futuro”. Assenza di Ibra: “Bisogna avere anche un po’ di equilibrio riguardo le nostre prestazioni, dopo le ultime prestazioni ci è stato detto che giocavamo meglio senza Zlatan. L’arrivo di Mandzukic serviva a questo ma purtroppo non l’abbiamo avuto a disposizione”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

