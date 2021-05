Ocasio-Cortez attacca Israele: «Gli Stati di apartheid non sono democrazie». E dopo il tweet scoppia la polemica (Di domenica 16 maggio 2021) A margine delle chiamate di ieri, 15 maggio, tra il presidente statunitense Joe Biden e i leader di Israele e Autorità Nazionale Palestinese, la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez è intervenuta sulla escalation con un tweet. «Gli Stati di apartheid – ha detto riferendosi a Israele- non sono democrazie». La posizione ha scatenato numerosi commenti a favore e contro la deputata, che già in passato aveva espresso preoccupazione per le condizioni di vita delle popolazioni di Striscia di Gaza e West Bank e che ora torna a parlare a fronte delle oltre 170 vittime registrate in 7 giorni di scontri. May 15, 2021 «Ci piacerebbe che ti unissi al nostro appello per boicottare e sanzionare Israele», ha ... Leggi su open.online (Di domenica 16 maggio 2021) A margine delle chiamate di ieri, 15 maggio, tra il presidente statunitense Joe Biden e i leader die Autorità Nazionale Palestinese, la deputata democratica Alexandriaè intervenuta sulla escalation con un. «Glidi– ha detto riferendosi a- non». La posizione ha scatenato numerosi commenti a favore e contro la deputata, che già in passato aveva espresso preoccupazione per le condizioni di vita delle popolazioni di Striscia di Gaza e West Bank e che ora torna a parlare a fronte delle oltre 170 vittime registrate in 7 giorni di scontri. May 15, 2021 «Ci piacerebbe che ti unissi al nostro appello per boicottare e sanzionare», ha ...

