Napoli | De Laurentiis esulta | «Grande vittoria | ma non è ancora finita»

Il presidente delAurelio Deesulta per la vittoria contro la Fiorentina Aurelio De, presidente del, attraverso il suo profilo Twitter ha esultato per la vittoria per 2 - 0 contro la ...Commenta per primo Dopo la vittoria per 2 - 0 delcontro la Fiorentina, il presidente Aurelio Desu Twitter ha scritto: 'Grande vittoria! Ma massima concentrazione perché non è ancora finita! Forzasempre #ADL'. All'ultima ...A commentare il successo del Napoli a Firenze anche Aurelio De Laurentiis, presidente degli azzurri che via Twitter si fa sentire. «Grande vittoria! Ma massima concentrazione perché ...Al fischio finale di Fiorentina-Napoli, il presidente azzurro esulta su Twitter per la vittoria della squadra di Gattuso ...