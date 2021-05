MotoGp Francia Tabellino Gara: altro successo per Miller (Di domenica 16 maggio 2021) L’australiano in Ducati vince anche sotto la pioggia. Quartararo torna in testa alla classifica MotoGp Francia Tabellino Gara MotoGp Francia Tabellino Gara MotoGp Francia Tabellino Gara – A due passi da Le Mans al circuito Bugatti si torna a correre dopo Jerez la MotoGp con la sfida tra Ducati e Yamaha che si riaccende, senza sottovalutare l’outsider Marquez che sta rapidamente tornando ai suoi livelli sulla Honda. La partenza Per la casa giapponese il padrone di casa Fabio Quartararo dopo l’operazione al braccio ha conquistato nel weekend un’ottima pole position, seguito in griglia da Vinales e Miller. A seguire Morbidelli e Zarco, ... Leggi su ck12 (Di domenica 16 maggio 2021) L’australiano in Ducati vince anche sotto la pioggia. Quartararo torna in testa alla classifica– A due passi da Le Mans al circuito Bugatti si torna a correre dopo Jerez lacon la sfida tra Ducati e Yamaha che si riaccende, senza sottovalutare l’outsider Marquez che sta rapidamente tornando ai suoi livelli sulla Honda. La partenza Per la casa giapponese il padrone di casa Fabio Quartararo dopo l’operazione al braccio ha conquistato nel weekend un’ottima pole position, seguito in griglia da Vinales e. A seguire Morbidelli e Zarco, ...

