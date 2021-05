Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme? Una vacanza in Montana fa sognare i fan (Di domenica 16 maggio 2021) Per la gioia di chiunque abbia prestato attenzione alla cultura pop nei primi anni, Ben Affleck e Jennifer Lopez, che si sono lasciati nel 2004, sarebbe di nuovo insieme. La scorsa settimana hanno fatto un viaggio allo Yellowstone Club nel Montana e da quel momento sono rimasti in contatto ogni giorno. Secondo una fonte di Us Weekly, Affleck e Lopez potrebbero far rivivere la relazione che ebbero anni fa. “Lei prova dei sentimenti per Ben. Stanno andando lentamente, ma le cose si stanno muovendo in una direzione romantica ”, ha detto la fonte. La fonte ha anche detto che JLo “non sta cercando di precipitarsi in qualcosa di romantico” e che “Jen ha apprezzato molto il suo viaggio in Montana e adora l’amicizia di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 maggio 2021) Per la gioia di chiunque abbia prestato attenzione alla cultura pop nei primi anni, Ben, che silasciati nel 2004, sarebbe di nuovo. La scorsa settimana hanno fatto un viaggio allo Yellowstone Club nele da quel momentorimasti in contatto ogni giorno. Secondo una fonte di Us Weekly,potrebbero far rivivere la relazione che ebbero anni fa. “Lei prova dei sentimenti per Ben. Stanno andando lentamente, ma le cose si stanno muovendo in una direzione romantica ”, ha detto la fonte. La fonte ha anche detto che JLo “non sta cercando di precipitarsi in qualcosa di romantico” e che “Jen ha apprezzato molto il suo viaggio ine adora l’amicizia di ...

