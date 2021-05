In Europa parte la battaglia del Fiscal Compact. L’analisi di Polillo (Di domenica 16 maggio 2021) È l’inizio di un dibattito a distanza. Quello in cui i principali protagonisti della futura grande battaglia per la modifica del Patto di stabilità compiono i primi passi. In gioco è il Fiscal Compact, considerato che quest’ultima disciplina, che ancora non fa parte dell’ordinamento comunitario, ha inasprito e non di poco le vecchie regole di Maastricht. Regole che già allora Romano Prodi, quand’era presidente della Commissione europea, non aveva esitato a definire “stupide”. Se quelle con i maggiori margini concessi – un deficit di bilancio non superiore al 3 per cento del Pil – erano così poco intelligenti, cosa dire dell’obbligo del bilancio a pareggio, del deficit corretto per l’andamento del ciclo, della regola della spesa e del debito, e dei mille altri astrusi condizionamenti che la fertile fantasia burocratica ... Leggi su formiche (Di domenica 16 maggio 2021) È l’inizio di un dibattito a distanza. Quello in cui i principali protagonisti della futura grandeper la modifica del Patto di stabilità compiono i primi passi. In gioco è il, considerato che quest’ultima disciplina, che ancora non fadell’ordinamento comunitario, ha inasprito e non di poco le vecchie regole di Maastricht. Regole che già allora Romano Prodi, quand’era presidente della Commissione europea, non aveva esitato a definire “stupide”. Se quelle con i maggiori margini concessi – un deficit di bilancio non superiore al 3 per cento del Pil – erano così poco intelligenti, cosa dire dell’obbligo del bilancio a pareggio, del deficit corretto per l’andamento del ciclo, della regola della spesa e del debito, e dei mille altri astrusi condizionamenti che la fertile fantasia burocratica ...

