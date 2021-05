Giustizia: esame abilitazione forense, pronta la piattaforma on line del ministero (Di domenica 16 maggio 2021) ROMA – È pronta per essere riavviata la piattaforma online del ministero della Giustizia, che gestisce i dati dei candidati per il prossimo esame di abilitazione alla professione forense. Si aspetta per la riattivazione che le Corti d’ Appello provvedano al necessario aggiornamento delle convocazioni. Lo comunica il ministero della Giustizia. Dopo due giorni di L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 16 maggio 2021) ROMA – Èper essere riavviata laondeldella, che gestisce i dati dei candidati per il prossimodialla professione. Si aspetta per la riattivazione che le Corti d’ Appello provvedano al necessario aggiornamento delle convocazioni. Lo comunica ildella. Dopo due giorni di L'articolo proviene da Firenze Post.

petergomezblog : Esame da avvocato 2021, privacy violata: la piattaforma del Ministero della Giustizia in tilt, visibili i dati sens… - FirenzePost : Giustizia: esame abilitazione forense, pronta la piattaforma on line del ministero - cybersec_feeds : RT @AgostinelliAldo: #Data breach al sito del ministero della Giustizia. Diffusi i dati personali dei candidati all'esame da avvocato: data… - ADM_assdemxmi : Inizia l'esame della legge sui reati contro il patrimonio culturale. Relatore Franco Mirabelli - www_caressa_it : RT @Reale_EU: L'hacker immaginario è come l'untore dei Promessi Sposi, un capro espiatorio col dono dell'ubiquità. Intanto il @fattoquotidi… -