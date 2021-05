Giudice Sportivo: Giorgio Chiellini multato dopo Juve-Inter (Di domenica 16 maggio 2021) Ammonizione con diffida e ammenda di 1.500,00 euro per Giorgio Chiellini. Questa la decisione del Giudice Sportivo nei confronti del difensore della Juventus, che nel derby d’Italia contro l’Inter è stato ammonito per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, ottenendo una “sanzione aggravata perché capitano della squadra (quarta sanzione)”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Ammonizione con diffida e ammenda di 1.500,00 euro per. Questa la decisione delnei confronti del difensore dellantus, che nel derby d’Italia contro l’è stato ammonito per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, ottenendo una “sanzione aggravata perché capitano della squadra (quarta sanzione)”. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

CalcioWeb : #SerieA, gli squalificati dopo le prime partite della 37esima giornata - siamo_la_Roma : ?? Rese note le decisioni del #GiudiceSportivo ?? Sesta ammonizione per #Peres, terza per #Santon ?? #Farias out con… - VoceGiallorossa : ?? Giudice Sportivo - Sesta sanzione per Bruno Peres. Terzo giallo per Santon #ASRoma #SerieA #SpeziaRoma - FcInterNewsit : Giudice sportivo - Una giornata di stop per Brozovic e Darmian. Ammenda per Chiellini, 4ª sanzione per Lautaro - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Giudice Sportivo, Bentancur squalificato per una giornata. Chiellini va in diffida e prende un'ammenda di 1.500€ https:/… -