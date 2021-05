Gf Vip | Deianira Marzano spara a zero su Luca Onestini e Ivana Mrazova

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 16 maggio 2021) L’ospite di sabato 15 maggio del programma radiofonico Non Succederà più di Radio Radio è stata, influencer nota per le sue critiche pungenti. La conduttrice Giada Di Miceli l’ha invitata per commentare gli ultimi scoop che ha lanciato. Si è parlato della relazione tra, i due si erano conosciuti al Gf Vip 2 ed in quest’ultimo periodo sembrerebbe che la loro storia sia in crisi. Le parole disono state le seguenti: È una coppia molto strana. Loro sono seguiti, ma singolarmente non insieme. Perché noi li vediamo, ma mai insieme. Solo che questi due, all’improvviso dopo sei mesi che noi non li vediamo insieme, compiono con una foto. Quindi ovviamente le gente si domanda come sia possibile. E magari è una foto con ...