Genoa | Shomurodov | «Non mi aspettavo di segnare tanto | imparo da Pandev»

(Di domenica 16 maggio 2021) Eldorha parlato della stagione disputata con la maglia delEldor, attaccante delche ieri ha segnato una doppietta contro l’Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali del Grifone commentando la sua stagione in rossoblù. «Non midicosì tanti gol, ma ho cercato di raggiungere sempre un buon risultato. Ho sempre cercato di fare al meglio quello che mi ha chiesto Ballardini. Giocare conè una sensazione bellissima, da lui posso imparare molto e penso di averlo in parte già fatto. Il mio gol più importante è quello contro lo Spezia, perché poi abbiamo vinto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tra i migliori, invece, vi rientra la classe di Pandev e la qualità di: sette gol al ...Giovanni Porcella: «Con l'Atalanta il Genoa ha sbandato di brutto nel primo tempo per poi riscattarsi nella ripresa» ...Le pagelle e highlights di Genoa - Atalanta 3-4, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2020/2021: Shomurodov è il migliore del match ...