Finale Amici 2021: l'outfit di Maria De Filippi (Di domenica 16 maggio 2021) La Finale di Amici 2021 è andata in scena. Oltre che sulle sfide, gli occhi dei telespettatori erano puntati anche su Maria De Filippi, regina indiscussa di Mediaset. Che look ha scelto la moglie di Maurizio Costanzo per questa importante occasione? Amici 2021, in onda con la finalissima sabato 15 maggio 2021 su Canale 5 alle 21:20, ha eletto il suo vincitore: la ballerina Giulia Stabile. E' stata una serata ricca di colpi di scena, anche se i sondaggi sulla classifica Finale non si sono sbagliati di molto e avevano un po' anticipato lo spettacolo a cui avremmo assistito. Protagonisti dell'ultima puntata del serale del talent Mariano sono stati Giulia e Sangiovanni, una coppia nella vita ma anche sul palco. I due ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 16 maggio 2021) Ladiè andata in scena. Oltre che sulle sfide, gli occhi dei telespettatori erano puntati anche suDe, regina indiscussa di Mediaset. Che look ha scelto la moglie di Maurizio Costanzo per questa importante occasione?, in onda con la finalissima sabato 15 maggiosu Canale 5 alle 21:20, ha eletto il suo vincitore: la ballerina Giulia Stabile. E' stata una serata ricca di colpi di scena, anche se i sondaggi sulla classificanon si sono sbagliati di molto e avevano un po' anticipato lo spettacolo a cui avremmo assistito. Protagonisti dell'ultima puntata del serale del talentno sono stati Giulia e Sangiovanni, una coppia nella vita ma anche sul palco. I due ...

Advertising

fanpage : #Amici20, la finale di Aka7even, perde la finale ma sforna hit che fanno ballare tutta Italia - AmiciUfficiale : 'Cara Maria, per questi venti anni di Amici...' Sul palco della Finale di #Amici20 Pio e Amedeo! - WittyTV : Sabato 15 Maggio vi aspetta la FINALE di #Amici20 in DIRETTA su Canale 5 in prima serata! Chi sarà il vincitore? ??… - labimbadifede : RT @magicawaitsforu: puntata di capodanno del gf >>>>> finale di amici 20 - _fookincarrot : @toodrunktctalk più o meno, sono tornata stanchissima dalla cresima e mi sono messa a vedere la finale di amici che… -