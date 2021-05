Domenica In: Francesco Nuti, la figlia Ginevra e l’amore con Clarissa Burt (Di domenica 16 maggio 2021) Mara Venier ha deciso di organizzare una grande festa, un omaggio commosso a Francesco Nuti, ospitando nello studio di Domenica In la figlia Ginevra e l’ex compagna Annamaria Malipiero. Tantissimi anche gli amici in collegamento, da Ornella Muti, passando per Giovanni Veronesi e Clarissa Burt, e i videomessaggi dei personaggi dello spettacolo che sono stati i capisaldi della vita di Nuti, come gli amici di sempre Sabrina Ferilli, Carlo Verdone, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello. Un appuntamento ricco di grandi emozioni, in cui la conduttrice ha ripercorso la carriera dell’attore e le amicizie e i suoi grandi amori. È stata Ginevra a portare del padre un racconto toccante e commosso, del quale, da quando è ... Leggi su dilei (Di domenica 16 maggio 2021) Mara Venier ha deciso di organizzare una grande festa, un omaggio commosso a, ospitando nello studio diIn lae l’ex compagna Annamaria Malipiero. Tantissimi anche gli amici in collegamento, da Ornella Muti, passando per Giovanni Veronesi e, e i videomessaggi dei personaggi dello spettacolo che sono stati i capisaldi della vita di, come gli amici di sempre Sabrina Ferilli, Carlo Verdone, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello. Un appuntamento ricco di grandi emozioni, in cui la conduttrice ha ripercorso la carriera dell’attore e le amicizie e i suoi grandi amori. È stataa portare del padre un racconto toccante e commosso, del quale, da quando è ...

RitaSofiale : Ciao caro Francesco come stai?? ????????????????????Felice e serena domenica ??????????????????????Un abbraccio grande ???????????????????? - sarahross71 : RT @tempoweb: Il direttore dello #Spallanzani #Vaia sbotta con i virologi catastrofisti: 'Situazione ottima, a dispetto dei gufi'. E sulla… - maximchd : RT @tempoweb: Il direttore dello #Spallanzani #Vaia sbotta con i virologi catastrofisti: 'Situazione ottima, a dispetto dei gufi'. E sulla… - mariodecarlini : RT @tempoweb: Il direttore dello #Spallanzani #Vaia sbotta con i virologi catastrofisti: 'Situazione ottima, a dispetto dei gufi'. E sulla… - Mici8ne : Grazie a domenica in per il ricordo meritato a #francesconuti che non mi fa smettere di piangere. Francesco ci manchi tanto -