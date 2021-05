De Zerbi, vado via dal Sassuolo, qui toccato apice (Di domenica 16 maggio 2021) "Prima della gara di Genova ho comunicato alla società la mia scelta di andare via, perché credo di aver toccato il massimo, e magari se arriverà un altro allenatore potrà fare meglio. Dopo tre anni ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 16 maggio 2021) "Prima della gara di Genova ho comunicato alla società la mia scelta di andare via, perché credo di averil massimo, e magari se arriverà un altro allenatore potrà fare meglio. Dopo tre anni ...

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi vado De Zerbi, vado via dal Sassuolo, qui toccato apice Intervistato da Sky Sport dopo Parma - Sassuolo, il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi annuncia ufficialmente che fine stagione lascerà. Ma conferma anche che andrà allo Shakhtar Donetsk? Se sì, ...

