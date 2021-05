Covid Basilicata, sei Comuni in zona rossa (Di domenica 16 maggio 2021) Sei Comuni in zona rossa in Basilicata. Dopo il consueto monitoraggio sull’incidenza settimanale dei contagi da coronavirus, il presidente della Regione Vito Bardi ha firmato l’ordinanza n.27 con cui, a partire da oggi e fino al 23 maggio, dispone l’applicazione delle misure di area rossa in altri tre Comuni. Sono Anzi, Pietrapertosa e Rivello (provincia di Potenza). Inoltre è confermata la zona rossa per il territorio comunale di Acerenza e Ripacandida (provincia di Potenza) e Rotondella (provincia di Matera), sempre fino al 23 maggio. Con la stessa ordinanza è stata disposta la revoca, a partire da oggi, dell’area rossa per i territori comunali di Balvano e Rionero in Vulture (provincia di Potenza) e Garaguso (provincia di ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 maggio 2021) Seiinin. Dopo il consueto monitoraggio sull’incidenza settimanale dei contagi da coronavirus, il presidente della Regione Vito Bardi ha firmato l’ordinanza n.27 con cui, a partire da oggi e fino al 23 maggio, dispone l’applicazione delle misure di areain altri tre. Sono Anzi, Pietrapertosa e Rivello (provincia di Potenza). Inoltre è confermata laper il territorio comunale di Acerenza e Ripacandida (provincia di Potenza) e Rotondella (provincia di Matera), sempre fino al 23 maggio. Con la stessa ordinanza è stata disposta la revoca, a partire da oggi, dell’areaper i territori comunali di Balvano e Rionero in Vulture (provincia di Potenza) e Garaguso (provincia di ...

