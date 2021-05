Così la Lombardia da maglia nera è diventata la Regione più virtuosa Roma, ora Astrazeneca non fa più paura (Di domenica 16 maggio 2021) Passaggi fondamentali, ruoli, date chiave: dal «paziente 1» alle zone rosse nel Lodigiano, da Fontana con la mascherina a #milanononsiferma, fino al presente con i vaccini programmati anche per i 16enni Leggi su corriere (Di domenica 16 maggio 2021) Passaggi fondamentali, ruoli, date chiave: dal «paziente 1» alle zone rosse nel Lodigiano, da Fontana con la mascherina a #milanononsiferma, fino al presente con i vaccini programmati anche per i 16enni

Advertising

rtl1025 : ?? 'Il 2 giugno apriremo le vaccinazioni all'ultima categoria, ovvero i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo di riceve… - Nadia86764779 : @Fra_tante3 @il_cupo Può essere solo la Lombardia a accettato AstraZeneca da regioni che lo hanno rifiutato così hanno detto - LoreSebastiani : @raptusmo @sbonaccini Ripeto, in Lombardia non è così. Eppure un celiaco è sempre tale. - DamianaRomano : RT @IlParadiso0: In #Lombardia per spendere meno non vollero #vaccini antiinfluenzali perché per loro €5 era troppo così rimasero senza e a… - plattner_lukas : @Dischivolanti @Ruffino_Lorenzo Ma è effettivamente così? Il foglio anamnesi regione Lombardia non chiede nulla sul punto. -

Ultime Notizie dalla rete : Così Lombardia Terremoti, quanto ci sono costati e quanto avremmo risparmiato con la prevenzione Così divisa (si tratta di stime): Belice (1968): 8,4 miliardi di euro Friuli (1976): 17 miliardi di ... Lombardia e Veneto, di assumere con contratto di lavoro flessibile nei territori colpiti dal ...

Parco giochi: ultime sentenze In altri termini, un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambino così piccolo, in ... Brescia, (Lombardia) sez. I, 20/03/2012, n.449 Parco giochi: innovazione diretta al miglioramento ...

Messaggino di Conte a Fontana Così ha umiliato la Lombardia ilGiornale.it divisa (si tratta di stime): Belice (1968): 8,4 miliardi di euro Friuli (1976): 17 miliardi di ...e Veneto, di assumere con contratto di lavoro flessibile nei territori colpiti dal ...In altri termini, un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambinopiccolo, in ... Brescia, () sez. I, 20/03/2012, n.449 Parco giochi: innovazione diretta al miglioramento ...