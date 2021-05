Corsport | Gattuso preferisce Bakayoko e Politano a Demme e Lozano

(Di domenica 16 maggio 2021). Per il Corriere dello Sportgiocherà Fiorentina-Napoli senza. L’allenatore calabrese preferirebbe puntare suche alle 12.30 dovrebbero essere schierati titolari nella partita che vale la qualificazione in Champions. In porta, ildà titolare Ospina. A sinistra confermato Hysaj, con a destra Di Lorenzo.Coppia centrale obbligata: Manolas-Rrahmani. Fabian a fianco di. Davanti, ovviamente Osimhen centravanti. L'articolo ilNapolista.

cambierà poco degli ultimi assetti visti in campo. In mediana sarà Demme ad affiancare Fabian Ruiz. In porta, nonostante la disponibilità di Ospina, dovrebbe essere favorito Meret. Lo staff di Corriere dello Sport mette in evidenza l'eccellente condizione fisica del Napoli e scrive: Il quotidiano sportivo ritorna anche sull'imminente addio di Gennaro al Napoli e ... Gattuso cambia poco per la sfida del Franchi. Sarà il tedesco ad affiancare Fabian. Davanti Lozano, Insigne e Zielinski ... Il Napoli sta terminando il campionato nel miglior modo possibile, merito anche di una condizione fisica eccellente degli uomini di Gattuso.