Comunali: Meloni, ‘abbiamo altri nomi, siamo in tempo e più compatti degli avversari’ (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) – Per le Comunali “ci incontreremo con Tajani e Salvini e decideremo. siamo in tempo anche con altri nomi. Se Bertolaso a Roma decidesse per il no ci sarebbero altri nomi. siamo comunque più compatti e decisi di nostri avversari che stanno andando in ordine sparso”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Mezz’ora in più. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) – Per le“ci incontreremo con Tajani e Salvini e decideremo.inanche con. Se Bertolaso a Roma decidesse per il no ci sarebberocomunque piùe decisi di nostri avversari che stanno andando in ordine sparso”. Lo ha detto Giorgiaa Mezz’ora in più. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

MuredduGiovanni : RT @Storace: Il #Centrodestra si dia una regolata. È inaccettabile perdere tempo per le #comunali. Sembra non avere classe dirigente: sbrig… - GMarcuccio : RT @Storace: Il #Centrodestra si dia una regolata. È inaccettabile perdere tempo per le #comunali. Sembra non avere classe dirigente: sbrig… - BRIE1M : RT @Storace: Il #Centrodestra si dia una regolata. È inaccettabile perdere tempo per le #comunali. Sembra non avere classe dirigente: sbrig… - VercesiErnesto : RT @Storace: Il #Centrodestra si dia una regolata. È inaccettabile perdere tempo per le #comunali. Sembra non avere classe dirigente: sbrig… - renton1972 : RT @Storace: Il #Centrodestra si dia una regolata. È inaccettabile perdere tempo per le #comunali. Sembra non avere classe dirigente: sbrig… -