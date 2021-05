Claudio Baglioni, una data importante: ecco cosa celebra oggi (Di domenica 16 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Claudio Baglioni quest’oggi celebra un importante avvenimento. Scopriamo insieme di cosa stiamo parlando. oggi il celebre cantautore compie 70 anni. Riconosciuto in tutto il mondo per alcune canzoni che hanno sancito un’epoca, ricordiamo Questo piccolo grande amore, o ancora Strada facendo. Per la sua mirabile carriera ha annoverato tantissimi importanti premi. È inoltre detentore di Leggi su youmovies (Di domenica 16 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.quest’unavvenimento. Scopriamo insieme distiamo parlando.il celebre cantautore compie 70 anni. Riconosciuto in tutto il mondo per alcune canzoni che hanno sancito un’epoca, ricordiamo Questo piccolo grande amore, o ancora Strada facendo. Per la sua mirabile carriera ha annoverato tantissimi importanti premi. È inoltre detentore di

Advertising

Agenzia_Ansa : Claudio Baglioni compie 70 anni ma 'la vita è adesso'. Artista da 60 milioni di copie, pioniere della musica negli… - RaiNews : Nel quartiere di Centocelle, dove Baglioni ha trascorso l'adolescenza e mosso i primi passi artistici, è stato real… - Agenzia_Ansa : Un murale nel quartiere romano di Centocelle: l'omaggio per i 70 anni di Claudio Baglioni. L'artista grato per l'en… - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Ansa: Claudio Baglioni compie 70 anni ma 'la vita è adesso'. Artista da 60 milioni di copie, pioniere della musica negli stadi… - Oriana_Mati : RT @dantonio_luca: '.. E non lasciare andare un giorno per ritrovar te stesso.. figlio di un cielo così bello.. Perché la vita è adesso.' (… -