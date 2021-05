Chi è Giulia, la vincitrice a sorpresa della finale di Amici. Ma sui social trionfa Aka7even (Di domenica 16 maggio 2021) Il talento e la dolcezza di Giulia hanno conquistato, a sorpresa, la finale di Amici di Maria De Filippi. Il talent show che da vent’anni è ormai una fucina di artisti non solo per la tv, ma anche per il cinema e il teatro. Ha vinto la diciannovenne ballerina romana, dopo una sfida drammaturgicamente impeccabile. Il rivale era infatti il fidanzato Sangiovanni. I due erano stati decretati vincitori di categoria (lui per il canto, lei per il ballo) all’inizio della serata, quando Sangiovanni aveva battuto nella prima manche gli altri due cantanti finalisti, Deddy e Aka7even, e Giulia aveva prevalso sul ballerino Alessandro. “Avreste mai pensato di sfidarvi in finale?”, ha chiesto Maria De Filippi prima di decretare il vincitore. “Lui me lo aveva scritto ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 16 maggio 2021) Il talento e la dolcezza dihanno conquistato, a, ladidi Maria De Filippi. Il talent show che da vent’anni è ormai una fucina di artisti non solo per la tv, ma anche per il cinema e il teatro. Ha vinto la diciannovenne ballerina romana, dopo una sfida drammaturgicamente impeccabile. Il rivale era infatti il fidanzato Sangiovanni. I due erano stati decretati vincitori di categoria (lui per il canto, lei per il ballo) all’inizioserata, quando Sangiovanni aveva battuto nella prima manche gli altri due cantanti finalisti, Deddy e, eaveva prevalso sul ballerino Alessandro. “Avreste mai pensato di sfidarvi in?”, ha chiesto Maria De Filippi prima di decretare il vincitore. “Lui me lo aveva scritto ...

Advertising

PrimeVideoIT : 24 ore alla finale di #Amici20, chi vorresti vincesse? (Sì, lo so, è una scelta impossibileeeee) #Aka7even #Sangio… - AmiciUfficiale : Settimana decisiva per i cinque finalisti di #Amici20! Aka7Even, Alessandro, Deddy, Giulia e Sangiovanni vi aspetta… - AmiciUfficiale : Sorpresaaa, avete visto chi è venuto a trovare Giulia? La mamma è sempre la mamma ? #Amici20 - Roberta68154967 : RT @TrueLov68369279: È Sangiovanni che mandava baci a Giulia ogni volta che Lei ballava. È Sangio che canta per ultima 'baciami ancora', fa… - marperlo1 : @FSfiga @claudiaheda @mavdworld Chi ha detto che non sia giusto? Abbia parlato di altro. Però capisco pure che da… -