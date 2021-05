Caduta Matej Mohoric | L’aggiornamento Sulle Sue Condizioni | Commozione Cerebrale E Trauma Cranico

(Di domenica 16 maggio 2021), dalla Bahrain Victorious arrivano i primi aggiornamentidel ciclista:e poliL’inizio della 9ª tappa del Giro d’Italia 2021, la frazione odierna con partenza da Castel di Sangro e arrivo a Campo Felice, è stata condizionata da una brutta, durante una curva dopo aver scollinato Passo Godi, è finito a terra sbattendo violentemente la testa. Il ciclista si è rialzato, ma è sembrato fin da subito incerto sulla prosecuzione della corsa che non è mai avvenuta. Lo sloveno è stato portato via in ambulanza. La Bahrain Victorious ha da poco rilasciato un aggiornamentosue ...

Ha pagato qualcosa Nibali, arrivato a 35' da Bernal: ma dopo ladi ieri e la frattura al ... Subito dopo il primo GpM, il Passo Godi, si è sfiorato il dramma perMohoric. Il corridore ...Il corridore slovenoMohoric , infatti, ha fatto un terribile incidente che lo ha costretto al ritiro. Una spaventosa, soprattutto se rivista al rallentatore, in discesa: la ...Il casco gli ha salvato la vita (Immagini RAI) Tremenda caduta per Matej Mohoric nella nona tappa del Giro d'Italia 2021, Castel di Sangro-Campo Felice: il ciclista sloveno della Bahrain Victorious no ...Nello spettacolo della nona tappa del Giro d’Italia 2021 c’è stata anche tanta preoccupazione per Matej Mohoric. Una caduta mostruosa, un volo a trecentosessanta gradi per aria che è rimasto negli occ ...