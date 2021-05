Bloccare chiamate spam o indesiderate: le migliori app per farlo in modo facile (Di domenica 16 maggio 2021) Negli ultimi anni gli utenti mobili sono tenuti sotto assedio dalle telefonate spam: ecco perché molti cercano una soluzione efficace per Bloccare chiamate indesiderate su smartphone Android. Tra risponditori automatici, call center non autorizzati e tentativi di truffe, molti possessori di un numero di telefono mobile ormai ricevono più telefonate indesiderate che chiamate da contatti L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 16 maggio 2021) Negli ultimi anni gli utenti mobili sono tenuti sotto assedio dalle telefonate: ecco perché molti cercano una soluzione efficace persu smartphone Android. Tra risponditori automatici, call center non autorizzati e tentativi di truffe, molti possessori di un numero di telefono mobile ormai ricevono più telefonatecheda contatti L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Bloccare chiamate spam o indesiderate: le migliori app per farlo in modo facile - onevoicetosing : Un po' di mesi fa ho iniziato a bloccare sistematicamente tutti i numeri di chiamate-truffa, e da un po' di settima… - Emme_comegesooo : Sono tartassata da chiamate della Tim ma una cosa veramente indecente. Arriviamo a 10 al giorno, sono stanca di blo… - kromeboy : @979kay @enelenergia installa TrueCaller o un equivalente, e impostalo per bloccare automaticamente le chiamate (io… - BlueFab_ : C’è qualcosa di liberatorio nel bloccare le chiamate a quella persona che puntualmente ti chiama per triturarti la mink*a. -