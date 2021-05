Basket | Sassari difende il PalaSerradimigni | batte Venezia in gara-3 e allunga la serie nei quarti di finale

(Di domenica 16 maggio 2021) Il Banco di Sardegnal’Umana Reyercon il punteggio di 75-60 e si aggiudica-3 deididei playoff scudetto e prolunga la, ridando appuntamento ai Campioni d’Italia in carica tra due giorni al. Un match, quello odierno, totalmente guidato dalla Dinamo di Gianmarco Pozzecco, trascinata da una validissima performance corale e dai 13 punti della coppia Marco Spissu-Eimantas Bendzius. Sul fronte opposto non bastano i 17 di Stefano Tonut. La Reyer non entra subito in partita, e tanto basta aperre subito sul 10-2 con Burnell, Gentile e Bendzius, e poi ancora sul 15-4 con la tripla di Spissu.rientra con una fiammata ...

Tra carica e commozione, i tifosi fuori e il PalaSerradimigni (pur vuoto) danno la spinta alla squadra sassarese che annienta Venezia 75-60 in una gara dominata come mai era accaduto in questa serie e ...SASSARI. Una grandissima Dinamo annulla il primo match point della Reyer Venezia, con una grande vittoria per 75-60 che vale il punto dell'1-2. Al PalaSerradimigni i ragazzi di Gianmarco Pozzecco gioc ...