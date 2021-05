Arisa e Zerbi, gelo in studio: "Ho messo le mani dove non dovevo" (Di domenica 16 maggio 2021) Finale piccante per il produttore e la cantante che, nel corso dell'ultima puntata di Amici, si sono cimentati in un "tuca tuca" con tanto di fuori programma Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 maggio 2021) Finale piccante per il produttore e la cantante che, nel corso dell'ultima puntata di Amici, si sono cimentati in un "tuca tuca" con tanto di fuori programma

Advertising

AmiciUfficiale : I prof Arisa e Rudy Zerbi rispondono al 'Tuca Tuca' come solo loro sanno fare Faccina con lacrime di gioia #Amici20 - AmiciUfficiale : GUANTO DI SFIDA FINALE DEI PROF ed è subito festa!!! Zerbi-Celentano o Arisa-Cuccarini chi merita di vincere l'ambi… - FentyMatteo : Comunque dopo essermi arrabbiarlo per come è stato trattato Aka ho pensato che la Cele litiga con la Cuccarini, Zer… - CaffeFou : Arisa e Zerbi, gelo in studio: 'Ho messo le mani dove non dovevo' #amici #amici20 - Novanews242 : Amici 20 Arisa e Rudy Zerbi ballano il tuca tuca -