Test salivari Covid, via libera con limitazioni: quando usarli (Di sabato 15 maggio 2021) Arriva il via libera del ministero della Salute ai Test salivari molecolari ma con alcune limitazioni “perché la sensibilità diminuisce dopo i primi 5 giorni dall’inizio dei sintomi” e perché “il campione di saliva può essere considerato un’opzione per il rilevamento dell’infezione da Sars-CoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei”. E’ quanto prevede la nuova circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza, sull”Uso dei Test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2. “Il campione di saliva può essere considerato un’opzione per il rilevamento dell’infezione da Sars-CoV-2 in individui asintomatici sottoposti a screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo, per ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 maggio 2021) Arriva il viadel ministero della Salute aimolecolari ma con alcune“perché la sensibilità diminuisce dopo i primi 5 giorni dall’inizio dei sintomi” e perché “il campione di saliva può essere considerato un’opzione per il rilevamento dell’infezione da Sars-CoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei”. E’ quanto prevede la nuova circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza, sull”Uso deimolecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2. “Il campione di saliva può essere considerato un’opzione per il rilevamento dell’infezione da Sars-CoV-2 in individui asintomatici sottoposti a screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo, per ...

