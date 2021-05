**Tennis: Internazionali Bnl, Djokovic batte Tsitsipas in rimonta e vola in semifinale** (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Novak Djokovic batte Stefanos Tsitsipas in rimonta nei quarti di finale degli Internazionali Bnl di Roma e si qualifica per le semifinali. Il numero 1 del mondo si impone in tre set sul greco, in una gara interrotta ieri per pioggia e ripresa questa mattina, con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5 in tre ore e 16 minuti. Il serbo questa sera in semifinale affronterà i vincitore dell'altra sfida tra Rublev e Sonego. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - NovakStefanosinnei quarti di finale degliBnl di Roma e si qualifica per le semifinali. Il numero 1 del mondo si impone in tre set sul greco, in una gara interrotta ieri per pioggia e ripresa questa mattina, con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5 in tre ore e 16 minuti. Il serbo questa sera in semifinale affronterà i vincitore dell'altra sfida tra Rublev e Sonego.

Advertising

Paolo_Bargiggia : Solo un Paese Governato da idioti mette in piedi un cinema squallido come quello degli Internazionali di tennis di… - NicolaPorro : Ora guardatevi questo video.... L'assurda scena che si è vista ieri sera agli #Internazionali di tennis fa sorgere… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 ROMA, SONEGO AI QUARTI DI FINALE BATTUTO L'AUSTRIACO THIEM IN 3 SET (6-4, 6-7, 7-6)… - gemin_steven98 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 ROMA, DJOKOVIC IN SEMIFINALE Battuto Tsitsipas in tre set (4-6, 7-5, 7-5) #SkySport #SkyTennis… - TV7Benevento : **Tennis: Internazionali Bnl, Djokovic batte Tsitsipas in rimonta e vola in semifinale**... -