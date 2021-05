Silvia Toffanin contro le accuse di censura e discriminazione

(Di sabato 15 maggio 2021)è ormai il volto storico di Verissimo, programma pomeridiano del sabato di Canale 5; in difesa di Mediaset e del suo show, la conduttrice è intervenuta per rispondere alle polemiche di Lea T, nota modella trasngender che ha accusato la redazione di averto la sua intervista in favore di Giorgia Meloni. Scopriamo cosa ne pensae le sue parole al Fatto Quotidiano.è Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

VastarelliNanni : RT @amicadimaria: Silvia Toffanin è una Maria De Filippi che non si contiene #amemici20 #amici20 - Aly0__0 : RT @vistanno: “Prima di essere Silvia Toffanin, sono la ragazza di verissimo, una giuggiola, una Sangiovese ed una sangiullara” https://t.c… - melaridoo : RT @vistanno: “Prima di essere Silvia Toffanin, sono la ragazza di verissimo, una giuggiola, una Sangiovese ed una sangiullara” https://t.c… - SmorfiaDigitale : Verissimo, la dura replica di Silvia Toffanin a Lea T: Diamo voce a tutti - AlessandraVV_ : Solo Silvia Toffanin avrebbe potuto intervistare Francesca Fioretti dopo immenso dolore! Due grandi donne #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Toffanin

Francesca Fioretti a Verissimo Francesca Fioretti si confida per la prima volta nel salotto di Verissimo , ospite dinella puntata di quest'oggi. L'attrice ed ex concorrente del ...... dopo l'emozione per aver conquistato la fase finale: 'Sto bene ma pieno di ansia e adrenalina positiva - ha raccontato ospite dia 'Verissimo' - Sono carichissimo. Anna Pettinelli ...Tutte le curiosità su Deddy, uno dei concorrenti di Amici 20. Scopriamo insieme vero nome, età, altezza, Instagram e canzoni.Silvia Toffanin è ormai il volto storico di Verissimo, programma pomeridiano del sabato di Canale 5; in difesa di Mediaset e del suo show, la ...