Scampia, linciato dalla folla e gettato in un cassonetto. 'Stava abusando di un minore' (Di sabato 15 maggio 2021) Una vera e propria sommossa popolare è scoppiata oggi a , quartiere dell'area nord di , contro un uomo accusato di aver 'abusato di un minore' secondo testimonianze di persone che lo avrebbero colto ...

