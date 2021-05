Prima la salvezza, poi la riconferma: Semplici si gioca il Cagliari (Di sabato 15 maggio 2021) Leonardo Semplici punta alla riconferma sulla panchina del Cagliari, ma per farlo serve un’ultima condizione Serve un punto nelle ultime due partite di campionato a Leonardo Semplici per essere confermato sulla panchina del Cagliari. Un punto è quello necessario ai rossoblù per ottenere la salvezza aritmetica. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 Dopo essere stato vicinissimo al baratro della Serie B, il tecnico è riuscito a rivitalizzare la squadra. Come sottolinea Tuttosport il presidente Giulini ha affermato che in caso di mantenimento della categoria il tecnico sarà confermato nella stagione 2021-22. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Leonardopunta allasulla panchina del, ma per farlo serve un’ultima condizione Serve un punto nelle ultime due partite di campionato a Leonardoper essere confermato sulla panchina del. Un punto è quello necessario ai rossoblù per ottenere laaritmetica. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Dopo essere stato vicinissimo al baratro della Serie B, il tecnico è riuscito a rivitalizzare la squadra. Come sottolinea Tuttosport il presidente Giulini ha affermato che in caso di mantenimento della categoria il tecnico sarà confermato nella stagione 2021-22. L'articolo proviene da Calcio News 24.

