Pagelle Roma Lazio | Dzeko è il migliore Ottimo Pedro | Acerbi è un disastro

(Di sabato 15 maggio 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:, Mkhitaryan FLOP:, Muriqi VOTI: Fuzato 7; Peres 5.5 (46? Santon 6), Ibanez 5.5 (37? Kumbulla 6), Mancini 6.5, Karsdorp 6; Cristante 6.5, Darboe 6.5; El Shaarawy 6.5 (72? Villar 6), Pellegrini 6.5 (72?7), Mkhitaryan 7;7 (89? Mayoral s.v.). All. P. Fonseca.: Reina 6; Marusic 5.5 (72? Fares s.v.),4.5, Radu 5.5 (72? Caicedo s.v.); Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6 (84? Akpa Akpro s.v.), Lucas ...

REINA 5,5: Mkhitaryan è troppo vicino, Pedro è troppo preciso: in entrambi i casi non riesce a opporre la minima resistenza. Anche coi piedi non è minimamente un fattore durante ...
ROMA-LAZIO 2-0 Fuzato 7,5: Provvidenziale. Al 27' mette la mano di richiamo per stendere un velo pietoso dopo l'errore di Ibanez, allo stesso minuto ...