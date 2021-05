Omofobia | tensione a Milano tra studenti e forze polizia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia tensione

Agenzia ANSA

Momenti di, spintoni e qualche manganellata oggi pomeriggio a Milano fra la Polizia e un gruppo di manifestanti intervenuti in piazza del Duomo per protestare contro un'iniziativa anti - ddl Zan. Il ...Un testo legislativo che si applica (FINALMENTE) anche ai reati di. Si estenderebbero così ... per non incorrere in sguardi sconvolti e delusi? Potete sentire lapalpabile del "...Momenti di tensione, spintoni e qualche manganellata oggi pomeriggio a Milano fra la Polizia e un gruppo di manifestanti intervenuti in piazza del Duomo per protestare contro un'iniziativa anti-ddl Za ...In Fvg la piazza scelta è Udine. Sono centinaia le realtà italiane che hanno risposto all’appello, tutte riunite sotto lo slogan “Per la legge Zan e molto di più: non un passo indietro”. La mobilitazi ...