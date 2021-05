(Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag (Adnkronos) – “Le piazze gremite oggi per il Ddl Zan sono un magnifico esempio di partecipazione attiva e testimoniano come il tema sia sentito fortemente dai cittadini. Una risposta eloquente a chi lo liquida come un argomento di poco conto”. Lo dice Pina, euro parlamentare del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Omofobia: Picierno (Pd), 'sul Ddl Zan Salvini ha posizione di minoranza retrograda'... -

La Lega smetta di boicottare il ddl contro #omofobia e #misoginia. È una norma di civilità!". Lo ha scritto Laura Boldrini del Pd. Le accuse di Pina Picierno Altro rinvio, l'ennesimo, del ddl Zan ...Così l'eurodeputata Pd, Pina Picierno. "Oggi, Giornata della visibilità transgender, non posso che dire che noi ci siamo, il Partito Democratico c'è, per il riconoscimento dei diritti della comunità ...