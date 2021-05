Non c’è pace per Wuhan: la città cinese (famosa per il Covid-19) devastata da un terribile tornado (Di sabato 15 maggio 2021) Non sembra esserci pace per la città di Wuhan, diventata famosa in tutto il mondo perché proprio da lì pare abbia avuto inizio la pandemia di Covid-19. Un tornado si è abbattuto nella giornata di ieri sulla città cinese, provocando la morte di sei persone e il ferimento di almeno 200 abitanti. Stando a quanto riferito dai media locali e anche dal Mirror, ci sarebbero anche diversi dispersi. Le condizioni meteorologiche estreme hanno colpito la città della provincia di Hubei intorno alle 20:40, provocando la rottura degli alberi e il crollo di alcuni capannoni. LEGGI ANCHE => “Dati mai visti finora”: giallo sull’origine del Covid, ispettori OMS nei laboratori di Wuhan L’agenzia di ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 15 maggio 2021) Non sembra esserciper ladi, diventatain tutto il mondo perché proprio da lì pare abbia avuto inizio la pandemia di-19. Unsi è abbattuto nella giornata di ieri sulla, provocando la morte di sei persone e il ferimento di almeno 200 abitanti. Stando a quanto riferito dai media locali e anche dal Mirror, ci sarebbero anche diversi dispersi. Le condizioni meteorologiche estreme hanno colpito ladella provincia di Hubei intorno alle 20:40, provocando la rottura degli alberi e il crollo di alcuni capannoni. LEGGI ANCHE => “Dati mai visti finora”: giallo sull’origine del, ispettori OMS nei laboratori diL’agenzia di ...

