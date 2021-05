**'ndrangheta: rientra in Italia il latitante Giuseppe Romeo arrestato in Spagna** (2) (Di sabato 15 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 15 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

poliziadistato : Rientra dalla Spagna il latitante Giuseppe Romeo. Organizzava per la 'Ndrangheta traffici di cocaina in Europa (Bel… - TV7Benevento : **'ndrangheta: rientra in Italia il latitante Giuseppe Romeo arrestato in Spagna** (2)... - MaxZo_ : RT @poliziadistato: Rientra dalla Spagna il latitante Giuseppe Romeo. Organizzava per la 'Ndrangheta traffici di cocaina in Europa (Belgio,… - paolo_bonardi : RT @poliziadistato: Rientra dalla Spagna il latitante Giuseppe Romeo. Organizzava per la 'Ndrangheta traffici di cocaina in Europa (Belgio,… - alcinx : RT @poliziadistato: Rientra dalla Spagna il latitante Giuseppe Romeo. Organizzava per la 'Ndrangheta traffici di cocaina in Europa (Belgio,… -