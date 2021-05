METEO variabile | sole e temporali Caldo in arrivo al Sud Italia

(Di sabato 15 maggio 2021)SINO AL 21 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Ilcapriccioso non concede tregua l’, anche se è normale in questo periodo avere a che fare con questa estrema mutevolezza atmosferica. L’instabilità nel weekend penalizzerà ancora alcune parti d’, in particolare il Sud e parte del Nord, anche se non mancheranno ampi spazi di sereno. Le correnti umide occidentali continueranno ad affluire sull’. Nella giornata di domenica l’anticiclone afro mediterraneo cercherà di rimontare verso il Mediterraneo Centrale, ma sarà un’azione troppo timida per riuscire a contrastare l’ingresso di una nuova perturbazione, sempre incanalata lungo il flusso delle correnti nord-occidentali atlantiche. Un po’ d’instabilità coinvolgerà il Nord e parte del Centro. Evoluzione ...

Una vasta depressione sull'Europa centrosettentrionale sospinge verso il nord Italia correnti occidentali tese, in seno alle quali passeranno due veloci fr ...
Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto è previsto tempo variabile con tendenza ad ampie schiarite dalla sera. Temperature massime stabili con valori attorno ai 20-21 ...