Meteo BELLUNO | frequenti temporali

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 15 maggio 2021).Nella fascia prealpina del Veneto la primavera è piuttosto instabile, si verificano con una rilevante frequenza precipitazioni temporalesche. Le condizionidisaranno influenzate per tutto il periodo di previsione da vari acquazzoni e. Di conseguenza anche la temperatura difficilmente salirà sopra i 20°C. Domenica 16: nuvoloso. Temperatura da 6°C a 20°C Possibilità di precipitazioni 70% Vento: in media da Sud 8 Km/h, raffiche massime 16 Km/h Lunedì 17: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 11°C a 18°C Possibilità di precipitazioni 90% Vento: in media da Sud/Sud-Est 4 Km/h, raffiche massime 9 Km/h Martedì 18: molto nuvoloso con rovesci. Temperatura da 9°C a 16°C Possibilità di precipitazioni 90% Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche massime 10 Km/h Mercoledì 19: molto ...