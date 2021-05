LIVE Moto3, GP Francia in DIRETTA: scatta la Q2, potrebbe arrivare la pioggia! (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 13.00 Bandiera verde! Tutti in pista per evitare l’arrivo della pioggia! 12.59 Rodrigo, Binder, Masià, Antonelli, Oncu, Migno, Yamanaka, Fenati, Nepa, Sasaki, Dupasquier, McPhee, Rossi e Garcia sono i protagonisti che non hanno partecipato alla Q1. 12.57 La pista è completamente asciutta. Sono 15 i gradi dell’aria, 21 quelli dell’asfalto. Tra poco si riparte a Le Mans! 12.55 La classifica della Q1: 1 24 T. SUZUKI 1:43.020 2 7 D. FOGGIA +0.118 3 12 F. SALAC +0.168 4 52 J. ALCOBA +0.243 5 27 K. TOBA +0.270 6 99 C. TATAY +0.283 7 37 P. ACOSTA +0.356 8 73 M. KOFLER +0.373 9 92 Y. KUNII +0.616 10 19 A. ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 13.00 Bandiera verde! Tutti in pista per evitare l’arrivo della12.59 Rodrigo, Binder, Masià, Antonelli, Oncu, Migno, Yamanaka, Fenati, Nepa, Sasaki, Dupasquier, McPhee, Rossi e Garcia sono i protagonisti che non hanno partecipato alla Q1. 12.57 La pista è completamente asciutta. Sono 15 i gradi dell’aria, 21 quelli dell’asfalto. Tra poco si riparte a Le Mans! 12.55 La classifica della Q1: 1 24 T. SUZUKI 1:43.020 2 7 D. FOGGIA +0.118 3 12 F. SALAC +0.168 4 52 J. ALCOBA +0.243 5 27 K. TOBA +0.270 6 99 C. TATAY +0.283 7 37 P. ACOSTA +0.356 8 73 M. KOFLER +0.373 9 92 Y. KUNII +0.616 10 19 A. ...

