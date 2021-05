LIVE Juventus-Inter 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | si parte!

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.57 Ecco l’ingresso in campo delle due squadre, tra poco si parte. 17.54 Cristiano Ronaldo ha esordito nella prima squadra dello Sporting Lisbona il 14/08/2002 contro l’nel terzo turno di qualificazione alla Champions League. Il portoghese ha segnato quattro reti in 10 sfide in tutte le competizioni contro i nerazzurri (5V, 4N, 1P). 17.51 Tra i giocatori attualmente nella rosa della, Juan Cuadrado è quello che ha segnato più reti contro l’inA (tre); dall’altra parte, tra i giocatori nella rosa attuale dell’, solo Alexis Sánchez ha realizzato più di un gol contro lain campionato (due per il cileno). 17.48 Sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol di testa in ...

Advertising

JuventusTV : ?? ???????? ?? Il pre-partita di #JuveInter viviamolo insieme su #JuventusTV! ?? Con noi la leggenda bianconera Fabrizi… - JuventusTV : Coach @ritaguari presenta #RomaJuve ??? On demand, qui ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #SassuoloJuve! ??????????, ??????????????, #????????????????????????! ???? LIVE MATCH ? - Domenico1oo777 : RT @JuventusTV: ?? ???????? ?? Il pre-partita di #JuveInter viviamolo insieme su #JuventusTV! ?? Con noi la leggenda bianconera Fabrizio #Ravan… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - PARATICI: 'Juventus-Inter gara sentita e molto importante. Il futuro non dipende da queste due partite. N… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Juventus

- INTER 0 - 0(4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, ...il derby d'Italia- Inter . Partita delicatissima per i bianconeri che devono vincere per mantenersi in corsa per il quarto posto che vale la Champions. Alle 20.45 infine il derby della ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentasettesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, ...Tempo di derby d'Italia in Serie A, ma per la prima volta in 9 anni ci si arriva con i valori al rovescio: da una parte i bianconeri di Andrea Pirlo, all'inseguimento ...