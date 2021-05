Kasia Smutniak: "Mi hanno insegnato che non c'è nulla che una donna non possa fare" (di L.Varlese) (Di sabato 15 maggio 2021) “Livia Drusilla è stata la prima femminista della Storia. Una donna che per garantire a se stessa e ai suoi figli la sopravvivenza in un mondo crudele e maschilista ha dovuto puntare ad ottenere il massimo del potere. E ha cambiato le regole del gioco”. Kasia Smutniak, protagonista di Domina, serie in onda su SkyTv, racconta ad HuffPost il profondo coinvolgimento nelle vicende di questo personaggio e l’importanza di rileggere la Storia (di Roma, in questo caso), da altri punti di vista. “Le donne in quell’epoca venivano trattate come oggetti”, ci spiega quando la raggiungiamo al telefono, “erano lì solo per procreare. Non avevano le libertà e i diritti che abbiamo oggi, neanche lontanamente. Per cui l’unico modo che Livia Drusilla aveva per sopravvivere, era rimanere accanto ad Augusto, suo marito. I suoi strumenti? La furbizia e la ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 maggio 2021) “Livia Drusilla è stata la prima femminista della Storia. Unache per garantire a se stessa e ai suoi figli la sopravvivenza in un mondo crudele e maschilista ha dovuto puntare ad ottenere il massimo del potere. E ha cambiato le regole del gioco”., protagonista di Domina, serie in onda su SkyTv, racconta ad HuffPost il profondo coinvolgimento nelle vicende di questo personaggio e l’importanza di rileggere la Storia (di Roma, in questo caso), da altri punti di vista. “Le donne in quell’epoca venivano trattate come oggetti”, ci spiega quando la raggiungiamo al telefono, “erano lì solo per procreare. Non avevano le libertà e i diritti che abbiamo oggi, neanche lontanamente. Per cui l’unico modo che Livia Drusilla aveva per sopravvivere, era rimanere accanto ad Augusto, suo marito. I suoi strumenti? La furbizia e la ...

