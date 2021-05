Juventus-Inter 3-2 | Costacurta | “Il rigore di Perisic su Cuadrado è inesistente”

Leggi su sportface

(Di sabato 15 maggio 2021) Alessandrocommenta ilper il presunto fallo disufischiato allacontro l’e non ritiene che ci sia un contatto falloso: “Ildisu. Non vedo perchédebba mettere la gamba sinistra in quella posizione”. Si unisce al coro Alessandro Del Piero: “Nessuno dei tre rigori fischiati, nel nostro calcio, sarebbe stato tale”. SportFace.