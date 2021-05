Juventus-Inter 3-2 | Chiellini | “Non abbiamo rubato nulla Episodi? Se dico quello che penso…”

(Di sabato 15 maggio 2021) “È stata una partita importante e difficile contro i più forti d’Italia. L’affrontata bene, siamo stati squadra come spesso non ci è riuscito durante l’anno: nonniente emeritato il risultato”. Questo il commento di Giorgiodopo il successo per 3-2 dellaallo Stadium contro l’. “Nel primo quarto d’ora del secondo tempo siamo partiti male, nella sofferenza del finaletirato fuori quell’orgoglio per la Champions. Non credo che avremmo meritato di qualificarci con due giornate di anticipo perchésbagliato tanto, ma ci proviamo fino alla fine – prosegue il difensore bianconero a Sky Sport -. Vediamo gli altri cosa fanno domani, mercoledìuna ...

Advertising

pisto_gol : Juv-Int 3:2 Con un buon 1^T, e in 10>11 per l’espulsione di Bentancur la Juventus, con un rigore molto dubbio conc… - Inter : ??? | INTERVISTA Ascoltiamo le parole di mister Antonio Conte alla vigilia della sfida con la Juventus!… - ZZiliani : + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + #JUVENTUS FC COMUNICA CHE LA PASSERELLA D’ONORE NEI CONFRON… - zazoomblog : Juventus-Inter Stellini: “Ci è mancata la stoccata finale. VAR? Tanti episodi inutile commentarli” - #Juventus-Int… - AdriJuve64 : JUVENTUS INTER 3 2 Partita MATTA e ROCAMBOLESCA -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Inter

4 Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l'allenatore della, Andrea Pirlo per commentare la vittoria per 3 - 2 in extremis sull'che tiene viva la speranza Champions. FONDAMENTALE - 'Per noi era importante vincere per avere ancora una speranza. ..."Per noi l'importante era tener viva la speranza. Il nostro unico obiettivo era la vittoria, e l'abbiamo portata a casa": così Andrea Pirlo dopo la vittoria con l'. Sul gruppo: "Juve da rifondare? Non credo. Posto che si può sempre migliorare, l'organico è sano e credo abbia ancora molto da dare. Ci sono tanti giocatori giovani, magari inesperti, su cui ...Il commento a Sky Sport di Giorgio Chiellini dopo Juventus-Inter 3-2: "Vittoria difficilissima contro i più forti d'Italia. L'abbiamo affron ...Andrea Pirlo ai microfoni di Sky ha spiegato perché la Juventus non ha fatto il pasillo all’Inter prima della gara di oggi all’Allianz Stadium ...